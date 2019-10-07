S\u0131rbistan, (DHA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, S\u0131rbistan Cumhurba\u015fkan\u0131 Aleksandar Vucic ile S\u0131rbistan\u2019\u0131n ba\u015fkenti Belgrad\u2019da ba\u015fba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-------------------\n-Erdo\u011fan ile Vu\u00e7i\u00e7\u2019in g\u00f6r\u00fc\u015fmesinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcMucize Doktor'da Ali'den b\u00fcy\u00fck s\u00fcrpriz!Yaral\u0131 yavru kartala tedavi'Aileler karde\u015fler aras\u0131ndaki dengeyi iyi kurmal\u0131'
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