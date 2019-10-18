HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı.

ABD, (DHA)- ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı. Tarihte ilk defa iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı.

NASA, istasyon veya mekik dışında yapılan her türlü faaliyeti ‘uzay yürüyüşü’ olarak adlandırıyor. İstasyonda bulunan Christina Koch ve Jessica Meir isimli uçuş mühendisi astronotlar, istasyondan uzay boşluğuna birlikte çıkarak bozulan güç kontrol parçalarını değiştirdiler. Tarihte uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ve sadece kadınlardan oluşan ekip, bir ilki gerçekleştirdi. NASA ise bu tarihi anları canlı olarak yayınladı.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Astronot kadınların bozulan güç kontrol parçalarını değiştirme anları
-Uzay istasyonundan görüntüler
-Detaylar

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Ayvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendiAyvalık'ta 1100 yaşındaki anıt zeytin ağacı tescillendi
Kardelen'in babası: Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyorKardelen'in babası: Kızımın dönmeyeceğini biliyoruz ama organları başkalarında yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu! Hakim karşısında kan donduran sözler

Nusaybin'de İHA muhabiriyle tartışan iki öğretmen açığa alındı

İHA muhabiriyle tartışmışlardı! Yeni gelişme

Şanlıurfa Valilisi açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Vali açıkladı! 11 bin 423 kişi tahliye edildi

Şule Çet davasının dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bakan Hulusi Akar ile ilgili açıklama

MSB'den Bakan Akar açıklaması

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.