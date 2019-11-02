HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:55 | Son Güncelleme

Türk askerleri ve Rus askeri polisi, Suriye-Türkiye arasında ilk devriyesini dün gerçekleştirildi.

Rusya, (DHA) - Türk askerleri ve Rus askeri polisi, Suriye-Türkiye arasında ilk devriyesini dün gerçekleştirildi. 4 Türk ve 4 Rus zırhlı aracı ile gerçekleştirilen devriyeye, havadan da insansız hava aracı ile destek verildi. İki taraftan da 24’er askerin katıldığı devriyede 110 kilometre yol kat edildi.
Rus basınında yer alan haberlere göre, Türk askerleri haftada iki defa devriyeye çıkacak, bölgenin garantörü olan Rus askeri polisleri ise her gün devriyeye çıkacak. Rusya, yapılacak devriye görevi için Suriye’ye 300 kişilik takviye asker göndermişti. Bu askerler Kamışlı’nın doğu ve batısı ile Ayn El Arap yakınlarında belirlenen 3 güzergahta devriye yapacak. Bir sonraki ortak devriyenin ise Ayn Al Arap (Kobani) yakınlarında yapılacağı belirtildi.
Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyesi, Rus ordu kanalı Zvezda tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü
---------------
-Ortak devriyeden görüntüler

PARTNER Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki... Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki...
Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındıTerk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı
Lüks kruvaziyer Zeyport Limanı'na demirlediLüks kruvaziyer Zeyport Limanı'na demirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar yağışı sürprizi! Erzurum, Kars, Bayburt, Tokat, Sivas, Ordu, Gümüşhane, Ardahan ve Amasya beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

İstanbul'da acı olay... İstiklal Caddesi'nde 6. kattan düşen işçi öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Eski milli sporcu Atilla Atay'dan rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Son depremler! Kayseri'de deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kayseri'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.