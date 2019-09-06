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DHA DIŞ - 14 yaşındaki araba hırsızı helikopter takibi ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

ABD'de benzin istasyonundan otomobil çalan 14 yaşındaki hırsız helikopter ile takip sonrası gözaltına alındı.

ABD, (DHA)- ABD'de benzin istasyonundan otomobil çalan 14 yaşındaki hırsız helikopter ile takip sonrası gözaltına alındı. Nefes kesen o anlar ise helikopter kamerasınca kaydedildi.

Olay, Florida’nın Manatee County bölgesinde meydana geldi. Bir sürücü, arabasına benzin almak için benzin istasyonunda durdu. Anahtarı üstünde olan arabayı, 14 yaşındaki çocuk çaldı ve kullanmaya başladı. Sürücü, olayı hemen polise haber verdi ve polis arabayı takibe başladı. Helikopterin yer tespiti yapması sayesinde kısa sürede çocuk bulundu. Helikopter kamerasının kaydettiği görüntülerde, çocuğun iki elini havaya kaldırarak teslim olduğu ve polisin uyarısıyla yere yattığı görüldü.

14 yaşındaki çocuk; araba hırsızlığından, polis ikazına uymamak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü
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-Polis arabalarının hırsızı kovalaması
-Helikopterin hırsızı takibi
-Hırsızın arabayı bırakması
-Polisin hırsızı yakalaması

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