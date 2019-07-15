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DHA DIŞ- 15 Temmuz Londra’da anıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde Londra Büyükelçiliği’nde bir anma töreni düzenlendi.

Aynur Tattersall, Londra (DHA)- 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde Londra Büyükelçiliği’nde bir anma töreni düzenlendi.

Londra Büyükelçiliği’nde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği’ adı altında düzenlenen etkinliğe, 100'e yakın Türk vatandaşı ve sivil toplum örgütü temsilcisi davet edildi. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen anma töreni, şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başladı.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplum, yavaş yavaş FETÖ'nün bir sosyal hareket değil, kendini sunduğunun aksine siyasi ve ekonomik hedefleri olan çok karanlık bir örgüt olduğunu anlıyor" dedi.

FETÖ konusunda farkındalığın artmasıyla bazı ülkelerin yapıyı terör örgütü ilan edip bazı adımları hayata geçirdiğini vurgulayan Yalçın, "FETÖ'nün ve kurumlarının yasa dışı faaliyetleri değişik ülkelerde ortaya çıktı. FETÖ üyelerinin üçüncü ülkelere sınır dışı edilmesinin yanı sıra, 20'den fazla ülkeden 110 FETÖ üyesi Türkiye'ye iade edildi. Maarif Vakfı, 18 ülkede FETÖ bağlantılı okulları devraldı. 36 ülkede FETÖ bağlantılı okul ve dil kurslarının faaliyetlerine son verildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ülke dışındaki FETÖ üyeleri üzerindeki baskısının arttığını ve özellikle Afrika'dakilerin kıtayı terk etmeye başladığını ifade eden Yalçın, "FETÖ'yü bitirmeye yönelik çabalarımız uzun vadeli bir mücadeleyi içeriyor. Türk hükümeti kararlı bir şekilde bu çerçevedeki çabalarına devam ediyor" dedi.

Darbe gecesi yaralanan Enes Babacan'ın yaşadıklarını anlattığı etkinlikte, 15 Temmuz'a ilişkin video gösterisi de yapıldı. Etkinliğe katılan yabancılar da Türkiye'ye olan desteklerini dile getirdiler.

Görüntü Dökümü
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-Ümit Yalçın’ın konuşması
-Enes Babacan’ın konuşması

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