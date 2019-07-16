DHA DIŞ- 15 Temmuz Nürnberg’de anıldı

Taner Tüzün, Nürnberg, (DHA)- 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türk halkının demokrasi için verdiği mücadelenin üçüncü yıl dönümü, Nürnberg Başkonsolosluk binasında düzenlenen törenle anıldı.

Törende, Başkonsolos Yavuz Kül, Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Muavin Konsolos Mesut Doğan, Nürnbergli şehit Serhat Önder’in kardeşi Harun Önder Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay ,DİTİB Bavyera Eyalet Başkanı Hasan Aslan, Kuzey Bavyera MÜSİAD Başkanı Emin Bayram, UETD Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman, İGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır, Nürnberg Türk Toplumu Başkanı Bülent Bayraktar. FDP Herzogenaurach Bölge Başkanı Bülent Ekrem, diğer Türk toplumu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşımız hazır bulundu.

ŞEHİT KARDEŞİNE BAŞ SAĞLIĞI

Programı Şule İnce Ülkü sunarken, etkinlik, saygı duruşu ve milli marşımızın okunması ile başladı. Başkonsolos Yavuz Kül, günün anlam ve önemini dile getiren bir konuşma yaparak, başta Nürnbergli şehit Serhat Önder ile diğer şehitleri minnetle andığını belirtti. Kül, törende hazır bulunan şehit Serhat Önder’in kardeşi Harun Önder’e başsağlığı diledi.