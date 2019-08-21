DHA DIŞ- 2 kadın market çalışanı, soyguncuları böyle defetti

Arjantin, (DHA)- Arjantin’de 2 market çalışanı kadın ile, markete giren 2 soyguncu arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından soyguncular, koşarak kaçtı.

Olay, Arjantin’in Bahia Blanca şehrinde meydana geldi. Markete giren 2 soyguncu, market çalışanı 2 kadını silahla tehdit ederek soymaya kalktı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, market çalışanı kadınlardan birinin, soygunculardan birini tuttuğu ve ittirmeye başladığı görüldü. O sırada yaşanan arbedeyi fark eden eli silahlı diğer soyguncu, arkadaşını kadının ellerinden kurtarmak için gittiğinde, arkasından diğer kadın çalışan da gitti ve kısa süreli arbedeye dahil oldu. Silahlı soyguncu, arkadaşını kadının ellerinden kurtaramayınca, marketin çıkış kapısına doğru geri çekildi ve havaya ateş açtı. Ardından, kendisini kadının ellerinden kurtaran diğer soyguncu ile beraber koşarak marketten kaçtı.

Olay sonrası yerel medyaya konuşan kadın çalışanlardan Antonela, “İki adam markete girerek ‘Paraları ver! Paraları ver!’ diye bağırarak silahı gösterdi. Onlara bir şeyleri kırmamalarını, istediklerini vereceğimizi söyledik. Sonra aniden soyguncuyu tutarak arkaya doğru sürükledim. Diğer soyguncu, arkadaşını bırakmamı yoksa beni vuracağını söyledi. Birkaç el silah sesi duydum ve vurulduğumu sandım. Ardından koşarak kaçtılar. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Bu delilikti” dedi.