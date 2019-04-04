HABER

DHA DIŞ - 2017’deki 11 milyon ölümün nedeni 'kötü beslenme'

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Küresel çapta yapılan bir araştırma 2017 yılındaki 11 milyon ölümün fazla miktarda tuz, şeker ve işlenmiş etten kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Küresel çapta yapılan bir araştırma 2017 yılındaki 11 milyon ölümün fazla miktarda tuz, şeker ve işlenmiş etten kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Global Burden of Disease araştırma sonuçları, 2017 yılındaki her beş ölümden birinin insanların yüksek miktardaki şeker, tuz ve işlenmiş et tüketimi nedeniyle ortaya çıkan kalp hastalıkları, kanser ve diyabetten kaynaklandığını gösterdi.

Araştırmanın sonuçları Lancet tıp dergisinde yayımlandı. El Cezire’nin aktardığı küresel araştırmada, 195 ülke incelendi. İnsanların yeme alışkanlıklarına göre gerçekleşen ölümlerde en fazla oran Özbekistan olurken en düşük oran İsrail’de oldu.

Habere göre, 2017 yılındaki 11 milyon ölümden yaklaşık 10 milyonu kalp rahatsızlıklarından, yaklaşık 913 bini kanserden ve 339 bini de 'tip 2' şeker hastalığından kaynaklandı.

Araştırmada süt ürünleri, tahıl oranı yüksek ürünler, doğal yağ içeren kuruyemiş gibi ürünlerin tüketiminin çok düşük buna karşın şekerli içeceklerin, işlenmiş gıdaların, şeker ve tuz tüketiminin yüksek olduğu görüldü.

Araştırma sonuçlarını kaleme alanlar birçok ülkedeki tüketim alışkanlıklarında ülkenin ekonomik durumunun da önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.

Rapora göre doktorların sağlık açısından tavsiye ettiği ‘günde beş adet meyve ve sebze’ tüketimi zengin ülkelerde ailelerin bütçelerinin sadece yüzde 2’sine denk düşerken bu oran yoksul ülkelerde aile bütçesinin yarısından fazlasına denk geliyor.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Almanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildiAlmanya'da yaşarken aday oldu, ağabeyini geçip muhtar seçildi
Derecik'te AK Partili Çetinkaya, mazbatasını aldıDerecik'te AK Partili Çetinkaya, mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.