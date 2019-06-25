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DHA DIŞ - 2019’un öne çıkan teknolojileri açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

2019 yılının öne çıkan teknolojileri arasında yapay zekânın ve internet teknolojilerinin yer aldığı belirtildi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - 2019 yılının öne çıkan teknolojileri arasında yapay zekânın ve internet teknolojilerinin yer aldığı belirtildi.
Bilgisayar teknolojileri derneği ABD merkezli CompTIA, 2019’un gelişen teknolojileri raporunu yayımladı. CompTIA’ya göre internet teknolojileri ve yapay zekâ bu yılın önde gelen teknolojileri arasında yer alıyor.
Raporda yapay zekânın, müşterilerin akıllı web siteleri ve sohbet robotları sayesinde işletmelerle etkileşim sağladıkları ve bu gibi araçların artık günlük yaşamdaki basit işlerle bile bütünleştirilmeye başlandığı kaydedildi.
CompTIA’nın Gelişen Teknoloji Komitesi’nin hazırladığı raporda yapay zeka ve internet teknolojisi listenin ilk iki sırasında yer alırken listeyi daha sonra sırasıyla 5G internet ağı, sunucusuz bilgisayarlar ve kripto paralar takip etti.
Tech Republic sitesinin aktardığı rapora göre, gelişen teknoloji yeni iş ve gelir sağlamak için en büyük fırsatları sunuyor.
​Toplam 10 teknolojinin yer aldığı listede robotlar, yüz, parmak izi ve göz retinası okuyabilen ve güvenlik amaçlı kullanılan biyometrik, üç boyutlu baskı olarak tanımlanan 3D baskı, gerçeğin simülasyonunu gösteren sanal gerçeklik cihazları ve son olarak da insansız hava araçları olarak bilinen drone’lar yer alıyor.

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