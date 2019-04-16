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DHA DIŞ - 2050’ye kadar tüm sektörlerde yenilebilir enerji mümkün olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yenilebilir enerjinin dünya genelinde tüm elektrik, ısıtma, ulaşım ve deniz suyu arıtma alanlarında 2050 yılına kadar tamamiyle kullanılabileceği açıklandı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Yenilebilir enerjinin dünya genelinde tüm elektrik, ısıtma, ulaşım ve deniz suyu arıtma alanlarında 2050 yılına kadar tamamiyle kullanılabileceği açıklandı.

Yenilebilir enerjinin şu anda kullanılan küresel enerji sisteminden çok daha ucuza mal olduğu biliniyor.

Enerji Gözlem Grubu ile Finlandiya’daki LUT Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonuçlarına göre, yüzde yüz temiz ve tekrarlanabilir enerjinin günümüzdeki teknolojilerle bile mümkün olabileceği ifade edildi.

Bunun mümkün olması için tüm ülkelerin Paris İklim Anlaşması hedeflerini yakalaması ve hatta bu hedefleri aşması gerektiğinin de altı çizildi.

Electrek.co internet sitesinin haberine göre 14 enerji geçirgenliği uzmanı bilim insanı yaklaşık 5 yıl süren araştırmalarında son teknoloji ürünler kullanarak araştırmalar yürüttü.

Güneş ve rüzgar enerjisi bu yeni küresel enerji sisteminde ‘geleceğin enerjileri’ olarak ifade edildi.

Araştırmaya göre 2050 yılına kadar dünya genelinde güneş enerjisinden elde edilen toplam enerjinin yüzde 69’unu karşılaşacağı belirtiliyor. Tahminlere göre bu yıla kadar rüzgar enerjisi de toplam üretilen küresel enerjinin yüzde 18’ine denk geliyor. Biyo enerji, jeo termal ve hidro elektrik enerji ise bu toplamın geri kalanını oluşturuyor.

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