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DHA DIŞ - 22 dolarlık benzini ödememek için Türk çalışanı öldüren zanlı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

ABD’de benzin parasını ödemeden kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen Türk çalışanı öldüren zanlı gözaltına alındı.

ABD (DHA) - ABD’de benzin parasını ödemeden kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen Türk çalışanı öldüren zanlı gözaltına alındı.
Olay New York'un Long Island bölgesindeki Levitown kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda meydan gelmişti. 22 dolar benzin parasını ödemeden kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen istasyon sorumlusu 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren'i ezerek öldüren zanlı Joshua Roston gözaltına alındı.
Konuyla ilgili açıklamayı Nassau Bölgesi polis komiseri Patrick J. Ryder yaptı. Ryder, Joshua Roston'un fotoğraflarının sosyal medyada çok yerde yayınlanması ve yazılanlar sonrası baskı hissettiğini ve teslim olmak istediğini kendilerine söylediğini belirtti. Gözaltına aldıkları Roston'un çok sayıda sabıkası bulunduğunu söyleyen komiser Patrick J. Ryder, bu sürecin hızla sonuçlanmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

DAĞDEVİREN DÜN İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cemal Dağdeviren dün İstanbul'da Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi. Dağdeviren evli ve 2 çocuk babasıydı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım de Dağdeviren'in oğlu Ali Can Dağdeviren'i arayarak taziyelerini iletmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının fotoğrafları (2 foto)
Olayın görüntüsü (güvenlik kamerası)
Cemal Dağdeviren'in fotoğrafları (2 foto)
İstanbul'daki cenaze töreninden görüntüler

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