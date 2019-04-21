DHA DIŞ - 23 Nisan Ukrayna’da coşkuyla kutlandı 

Sonat KEREM, KİEV, (DHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği ikametgâhında 23 Nisan nedeniyle düzenlenen etkinliğe 200’e yakın davetli katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, etkinliğin açılışında 23 Nisan’ın anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaparak, konuklara teşekkür etti.

Ardından çocuklar halk oyunları ve dans gösterileri sundu, çocuk korosu sahne aldı. Kırım Tatarı çocukların geleneksel kıyafetlerle yaptığı dans gösterileri beğeni topladı. Çocuklar için ayrıca animatörler eşliğinde çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Büyükelçi Güldere ile Kiev Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ender Korkmaz, Türkçe yarışmasında dereceye giren Ukraynalı çocuklara hediyelerini takdim etti.

Büyükelçi Güldere, etkinliğe sponsor olan şirket ve kurumların temsilcilerini de sahneye davet ederek tek tek hepsine teşekkür etti.

Davetlilere Türk yemekleri ve tatlıları ikram edilen etkinlik, pasta kesilmesinin ve çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtılmasının ardından son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocukların dans gösterileri

Büyükelçi Güldere'nin ve Ender Korkmaz'ın çocuklara ödül vermesi

Büyükelçi Güldere'nin etkinliğin sponsorlarını sahneye davet etmesi

Çocuk korosu

Pasta kesilmesi

