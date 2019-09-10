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DHA DIŞ- 3 bin 758 okul çantası ‘mezar taşı’ oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

UNICEF, 2018 yılındaki çocuk ölümlerine dikkat çekmek için 3 bin 758 okul çantasını bir araya toplayarak ‘mezarlık’ görüntüsü oluşturdu.

ABD, (DHA)- UNICEF, 2018 yılındaki çocuk ölümlerine dikkat çekmek için 3 bin 758 okul çantasını bir araya toplayarak ‘mezarlık’ görüntüsü oluşturdu.

UNICEF’in resmi web sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, “Rahatsız edici bu görüntü, her biri çatışmalarda yiten genç yaşamların anlamsız kaybını temsil eden ve bir mezarlığı andıran 3 bin 758 okul çantasını içeriyor” ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın pek çok yerinde çocuklar okula başlarken, UNICEF’in oluşturduğu bu görüntünün dünya liderlerine bir mesaj olacağı belirtildi. UNICEF Genel Müdürü Henrietta Fore, “UNICEF sırt çantaları, her zaman çocuklar için umudun bir sembolü olmuştur. İki hafta içinde dünya liderleri, BM Genel Kurulu’nda Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30. yıldönümünü kutlayacak. Bu görüntü, onlara riskleri hatırlatmalıdır” dedi.

“12 BİN ÇOCUK ÖLDÜ YA DA YARALANDI”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği 2019 Yıllık Raporu’na göre, 12 bin çocuk öldü ya da yaralandı. Bu sayının, Birleşmiş Milletler’in bu ağır ihlali izlemeye ve raporlamaya başlamasından bu yana en yüksek sayı olduğu açıklandı ve bu ölüm ve yaralanma sayısının sadece ‘doğrulanmış’ olanlar olduğu, gerçek sayıların çok daha fazla olma ihtimali olduğu belirtildi.

Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Güney Sudan, Suriye, Yemen ve daha birçok ülkede devam eden çatışmalarda, çocuklar en ağır savaş bedelini ödüyor. Hava saldırıları, kara mayınları, patlayıcı cihazlar, roket saldırıları, topçu bombardımanı gibi ‘silahların’ yaygın olarak kullanılması, çocuk kayıplarının büyük çoğunluğuna neden oluyor.

Görüntü Dökümü
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-UNICEF’in yayınladığı fotoğraflar
-Okul çantalarının görüntüleri

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