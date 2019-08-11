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DHA DIŞ - 74 yaşındaki sürücü, huzurevine otomobil ile daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

İsrail'de 74 yaşındaki kadın sürücü, aracın kontrolünü kaybedince huzurevi lobisine daldı.

İsrail (DHA) - İsrail'de 74 yaşındaki kadın sürücü, aracın kontrolünü kaybedince huzurevi lobisine daldı. Olayda sürücü dâhil 3 kişi yaralandı.

Kaza İsrail'in Ra'anana şehrinde meydana geldi.

Yerel medya 74 yaşındaki kadın sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ve huzurevinin lobisine girdiğini yazarak, o anlara dair görüntüler yayınladı. Görüntülerde aracın geldiği fark edenlerin son anda kaçtıkları ve canlarını kurtardıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Lobide oturanlar

Aracın gelişi

İnsanların kaçışı

Aracın lobiye dalması

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