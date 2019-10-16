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DHA DIŞ - AB Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi: Ankara'yı ziyaretimde yapıcı görüşmeler yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

  Basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopulos, "Ankara’daki görüşmelerimizin ana konusu göçmenlerin düzensiz ve kontrol dışı Türkiye’den ayrılmalarını önlemekti.

Belçika, (DHA) - Basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopulos, "Ankara’daki görüşmelerimizin ana konusu göçmenlerin düzensiz ve kontrol dışı Türkiye’den ayrılmalarını önlemekti. Bahsettiğim bu konular Türkiye ile ilişkilerimizin nasıl olduğu sorusunu cevaplıyor" dedi.

Avrupa Göç Gündemi’nin uygulanmasına ilişkin ilerleme raporu konulu toplantıdan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan ve Ankara’yı ziyaretinde yapıcı görüşmeler yapıldığını belirten Avramopulos, "Türkiye mültecilere ev sahipliği yapıyor. Avrupa Birliği’ne (AB) göre göçmen yönetimi söz konusu olunca Türkiye önemli bir ortak. Ankara’daki görüşmelerimizin ana konusu göçmenlerin düzensiz ve kontrol dışı Türkiye’den ayrılmalarını önlemekti. Bahsettiğim bu konular Türkiye ile ilişkilerimizin nasıl olduğu sorusunu cevaplıyor" dedi.

Öte yandan Avramopulos kendisine yöneltilen Türkiye’nin kapıları mülteciler için Avrupa’ya açması sorusuna "Politik bir yorum yapayım. Göç konusu görüşmelerde bir pazarlık veya müzakere aracı olarak kullanılmadı. Bu konu çok daha önemli ve bunu çok iyi biliyoruz. Şu anda Türkiye’de yaklaşık olarak 3.5 milyon mülteci var. Bu konuda Türkiye’nin yaptıklarını övüyoruz" diyerek yanıt verdi.

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- Avrupa Birliği Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopulos’a yöneltilen sorular ve cevapları

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