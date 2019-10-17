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DHA DIŞ- AB Konseyi Başkanı: İngiltere ile AB arasında kaosu önleyecek bir anlaşmaya vardık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 23:47 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasının onaylanmasının ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “Bugün, İngiltere ile AB arasında yaşanabilecek kaosu önleyecek bir anlaşma yaptık.

Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasının onaylanmasının ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “Bugün, İngiltere ile AB arasında yaşanabilecek kaosu önleyecek bir anlaşma yaptık. Bundan sonra Avrupa Parlamentosu ve İngiltere Parlamentosu’ndaki oylama sonuçlarına bakacağız” ifadelerini kullandı.
AB Liderler Zirvesi’nde gerçekleşen Brexit oturumunun ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier ortak basın toplantısı düzenledi. Konsey Başkanı Tusk, anlaşmanın Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında gümrük kontrolleri ve AB tek pazarının korunmasını temel aldığını ifade ederek, “Kişisel bir not olarak, bugün hissettiğim şeyin üzüntü olduğunu söylemek istiyorum. Bütün kalbimle İngiltere’nin kalması taraftarıydım. Umuyorum, İngiliz arkadaşlarım bir gün dönmeye karar verirler, onlara kapımız her zaman açık olacak” dedi.
“YÜZDE 48 DOĞRU YOLDA”
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin AB’den ayrılmasından dolayı üzgün olduğunu ancak Brexit referandumunda AB’de kalma lehine oy kullanan yüzde 48’in doğru yolda olduğunu ifade etti. Juncker ayrıca, AB ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşma imzalanması konusunda anlaşmaya vardıklarını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın açıklamaları
-AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in açıklamaları

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