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DHA DIŞ - AB Konseyi Başkanı: Sovyetler Birliği’nin dağılması, Avrupa için hayırlı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve Polonya eski Başbakanı Donald Tusk, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri açısından son derece hayırlı bir gelişme olduğunu söyledi.

Deniz Berktay, (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve Polonya eski Başbakanı Donald Tusk, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri açısından son derece hayırlı bir gelişme olduğunu söyledi.

Gürcistan’ın Batum kentindeki bir forumu ziyaret eden Donald Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sovyetler Birliği’nin dağılmasının yirminci yüzyılın en büyük felaketi olduğu yönündeki sözlerine atıfta bulunarak; Sovyetler Birliği’nin dağılmasının yüzyılın en büyük felaketi olmadığını, hatta, Polonya, Ukrayna, Gürcistan ve genel olarak bütün Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için hayırlı bir gelişme olduğunu ifade etti. Tusk, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının Rusların kendisi için de hayırlı olduğunu savundu.

AB Konseyi Başkanı Tusk ayrıca, bu yıl, Avrupa’nın Sovyet egemenliğinden kurtuluşunun otuzuncu yıldönümünü kutladığını dile getirdi.

Otuz yıl önce, 1989 yılında, Doğu Avrupa ülkelerinde arka arkaya görülen yönetim değişiklikleri, Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’daki egemenliğinin sonunu getirmişti.

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