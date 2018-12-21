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DHA DIŞ - ABD askeri raporu: Kuzey Kore gizlice petrol ithal ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:50 | Son Güncelleme

ABD’nin gizli askeri raporuna göre, Kuzey Kore Birleşmiş Milletler’in uyguladığı yaptırımlara rağmen deniz yolu ile ham petrol alımına devam ediyor.

Gonca YAĞCI , (DHA) - ABD’nin gizli askeri raporuna göre, Kuzey Kore Birleşmiş Milletler’in uyguladığı yaptırımlara rağmen deniz yolu ile ham petrol alımına devam ediyor.

Amerikan NBC televizyonunun ABD ordusundan ‘çok gizli’ rapor olarak aktardığı habere göre, Kuzey Kore, ABD öncülüğündeki BM yaptırımlarını delerek deniz yoluyla ham petrol ithalatını sürdürüyor.

Haberde, söz konusu rapordan ABD hükümetinin de haberdar olduğu ancak Trump yönetiminin açıklama yapmayı reddettiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2017 Aralık’tan itibaren Kuzey Kore’ye nükleer ve balistik füze çalışmalarını durdurmaması nedeniyle petrol satışına yaptırım uygulama kararı almıştı.

Adı açıklanmayan yetkiliye göre, Kuzey Koreliler denizde bulunan koalisyon savaş gemileri tarafından tanınmamak için daha küçük deniz taşıtları kullanma yoluna gidiyor.

BM’in oluşturduğu ABD liderliğindeki koalisyon, Kuzey Kore’nin varlığını Doğu Çin denizinden uzaklaştırarak kuzey ve güney tarafına kaydırmaya çalışıyor.

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