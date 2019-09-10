DHA DIŞ- ABD Hava Kuvvetleri hipersonik roket kızağı test etti

ABD, (DHA)- ABD Hava Kuvvetleri, roket kızağı testinde kızağın saatte 10 bin 620 kilometre, saniyede yaklaşık 3 kilometre hız kat ettiği görüntüleri paylaştı.

Test, New Mexico’da bulunan Holloman Hava Kuvvetleri Üssü’nde gerçekleştirildi. Ses hızından 8 kat daha hızlı olan hipersonik roket kızağın ancak yakınlaştırarak kameraya alınabildiği kaydedildi. Hipersonik roket kızağının Londra’dan New York’a 30 dakika gibi bir sürede ulaşabileceği bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan videoda, kamera hızı yarıya düşürülerek roket kızağını hareket halinde görüntüleri daha net görüldü. Görüntü, “Yapabilirsen beni yakala” mesajıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Roket kızağının yakınlaştırılmış görüntüleri

