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DHA DIŞ - ABD ordusu zırhlı robotik araçları denemeye başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

ABD ordusunun, 2020 yılında yeni bir zırhlı robotik savaş aracıyla (RCV) tatbikatlara başlayacağı açıklandı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD ordusunun, 2020 yılında yeni bir zırhlı robotik savaş aracıyla (RCV) tatbikatlara başlayacağı açıklandı.
Robotik araçlar şu anda savaş alanında gerçek manada kullanılmasa bile çeşitli teknolojilerin savaş platformlarına yakın gelecekte nasıl eklenebileceği ve askerlerin bu tip araçları nasıl kullanılabileceklerinin test edileceği belirtildi.
The Verge teknoloji sitesinin haberine göre, robotik savaş araçları (RCV) M113 zırhlı personel taşıyıcısı üzerine inşa edildi. Mission Enabler Technologies-Demonstrators (MET-Ds) adı verilen araç askerler tarafından kontrol edilecek.
Habere göre, MET-D araçlarında kameralar ve askerlerin dokunmatik panelleri kullanarak uzaktan kontrol edilebildiği kuleler yer alıyor.
Denemelerin ilk aşamasının gelecek yıl Mart ayında Kolorado’daki Fort Carson'da başlayacağı belirtildi.
Haberde, gelecek safhaların çok daha gelişmiş olacağı ordunun piyade biriminin yeni robotik savaş araçlarını 2021 yılında Avrupa’da test etmeye başlayacağı, 2023 yılında da altı MET-D ve dört M113 RCV ile birlikte dört orta ve ağır RCV ile üçüncü bir aşama gerçekleşeceği belirtildi.
ABD ordusunun zırhlandırılmış robotik araçları geliştirmek için birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları biliniyor. Ancak bu araçların savaş alanında kullanılabilecek durumda robotik araçlar olmadığı bunun yerine söz konusu araçların similasyonun yapılabilmesi için tasarlanmış araçlar olduğu vurgulandı.
Bu denemelerin de araçların kapasitelerini ölçmek yerine gelecekte askeri doğrudan düşmanla karşı karşıya getirmek yerine robotik araçların nasıl düşmana en iyi şekilde saldırı yapabileceğini test etmek için yapıldığı aktarıldı.

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