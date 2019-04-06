DHA DIŞ - ABD polisi, bıçakla saldıran şüpheliyi kurşun yağmuruna tuttu

ABD (DHA) - ABD'de bir ihbar üzerine bir eve giden polislere, elinde bıçakla evden çıkan bir adam saldırdı. Polisin 'dur' ikazına aldırmayan saldırganı, polis vurarak etkisiz hale getirdi.

New York'a bağlı Fredonia bölgesinde meydana gelen olayda sağlık görevlilerine refakat için bir ihbara giden polis ekibine, evden çıkan bir şüpheli bıçakla saldırdı. Vücudunda kesikler olduğu görülen saldırgan, bir polis memurunu sokağa kadar kovaladı, Polis memuru, 'dur' ihdarına olumsuz karşılık veren adama önce 2 el ateş etti. Kurşunlara rağmen polisin üzerine giden adama, memur 3 el daha ateş etti. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis yetkilileri saldırganın yakın geçmişte bir arkadaşını kaybettiğini ve bunun ardından uyuşturucuya başlamış olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, saldırganın kan testinde de kokain ve LSD'ye rastlandığını söyledi.

Olay, polis memurunun üzerindeki kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ve sağlık görevlilerinin evin girişinde beklemesi

Polisin, kapı önünde bekleyerek, içeridekilere kapıyı açmalarını söylemesi

Evden çıkan bıçaklı saldırganın polisi kovalaması

Sokakta süren kovalamaca

Polisin iki el ateş etmesi

Saldırganın polisin üzerine gitmesi

Polisin 3 el daha ateş etmesi

Saldırganın yere düşmesi

