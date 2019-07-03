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DHA DIŞ- ABD polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

ABD’de ihbar üzerine olay yerine giden iki polis, elinde bıçak olan şüpheliyi gözaltına almak istedi.

Vahdet Ayaz, (DHA)- ABD’de ihbar üzerine olay yerine giden iki polis, elinde bıçak olan şüpheliyi gözaltına almak istedi. Polisin uyarılarına uymayan şüpheli, polislerden birine doğru koşarak saldırdı. Diğer polis şüpheliyi vurarak meslektaşını kurtardı. Olay anı her iki polisin de kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
Georgia eyaletindeki Athens bölgesinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine olay yerine giden iki polis, elinde bıçak olan şüpheli ile karşılaştı. Polisler silahlarını doğrultarak, şüphelinin elindeki bıçağı atması konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan şüpheli, elinde tuttuğu bıçakla polisin üzerine yürümeye başladı.
‘POLİSLERDEN BİRİNE SALDIRDI’
Polisler daha sonra, ara sokaktan ana otoyola kadar geri çekildi. Şüpheli Aaron Hong, polis memuru David Harrison’a doğru koşmaya başladı. Harrison’un ateş etmesiyle vurulan şüpheli yere düştü ve polis, ‘yerde kalması’ konusunda şüpheliyi tekrar uyardı.
‘YERDEN KALKIP TEKRAR SALDIRDI’
Hong, kanlar içinde yattığı yerden kalkınca, diğer polis memuru Charles Bidinger, elindeki silahı kılıfına koyarak, elektroşok silahı ile şüpheliyi etkisiz hale getirmek istedi. Ancak şüpheli, tekrar Harrison’a saldırdı.
‘YERDE BOĞUŞTULAR’
Şüpheli Hong ve Harrison kısa bir süre yerde boğuştuktan sonra, silahını tekrar çeken Bidinger, meslektaşının üzerindeki Hong’u vurarak öldürdü.
Aaron Hong’un ise tüm müdahalelere rağmen olay yerinde öldüğü duyuruldu. Polislerden Harrison’un, 7 yıldır görev yaptığı; şüpheliyi vurarak öldüren Bidinger’ın ise henüz ilk yılı olduğu belirtildi

Görüntü Dökümü
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-İhbar üzerine olay yerine giden polisler
-Bıçaklı şüphelinin polisler tarafından uyarılması
-Şüphelinin polislerin üzerine yürümesi
-Geri çekilen polisler
-Şüphelinin polis memurlarından birine saldırması
-Şüphelinin vurulma anı
-Yere düşen şüphelinin yerden kalkarak tekrar saldırması
-Şüphelinin vurularak öldürülme anı

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