DHA DIŞ - ABD polisi, tartıştığı iki kadını yumruklayıp kaçan bu adamı arıyor

ABD (DHA) - Los Angeles'ta bir adam, tartıştığı 2 kadını yumruklayarak kaçtı. Polis, cep telefonu ile görüntülenen saldırganı arıyor.
Olay Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yaşandı. Sosisli sandviç almak için sırada bir süre bekleyen adam, satıcı ile tartıştıktan sonra kendisini ikaz eden iki kadına saldırdı. Kadınları boksör edası ise yumruklayarak yere seren saldırgan ardından hızla kaçtı. Yaşanan anlar ise sıradaki diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi. Polis, görüntülerdeki saldırganı arıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Saldırganın kadınları yumruklaması
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