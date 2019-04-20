HABER

DHA DIŞ - ABD'de 14 yaşındaki iki kıza 'seri cinayet planlamaktan' gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

ABD'de 14 yaşındaki iki kız öğrenci, 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan dolayı gözaltına alındı.

ABD (DHA) - ABD'de 14 yaşındaki iki kız öğrenci, 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan dolayı gözaltına alındı. ABD basını, Avon Park Ortaokulu öğrencisi olan 14 yaşındaki kızların planlarını durumdan şüphelenen öğretmenlerin bozduğunu duyurdu.

Öğrencilerin şüpheli hareketlerini takibe alan bir öğretmenin, cinayet planlarının detaylarının yer aldığı bir dosyayı bulmasının ardından durumu Highlands Polis Teşkilatı'na bildirdiği, dedektiflerin Delaney B. ve Solonge G. adlı öğrencileri gözaltına aldığı belirtildi.

Dosyayı bulan öğretmenin, kız çocuklarının panik halinde dosyayı aradıklarını ve birinin diğerine "Eğer beni çağırırlarsa ya da dosyayı bulurlarsa bunun bir şaka olduğunu söyleyeceğim" dediğini iddia ettiği belirtildi.

Sekiz sayfalık notlarda, öğrencilerin, nasıl silah bulacaklarını ve cesetlerden nasıl kurtulacaklarını planladıklarının yer aldığı belirtildi.

PARTNERCem Yılmaz'ı kızdıran soruCem Yılmaz'ı kızdıran soru
Engelliler bu tesisten vazgeçemiyorEngelliler bu tesisten vazgeçemiyor
Öğretmenlerinin bestesini hep bir ağızdan seslendirdilerÖğretmenlerinin bestesini hep bir ağızdan seslendirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.