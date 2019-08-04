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DHA DIŞ- ABD’de AVM saldırganının kimliği belli oldu (2) (EK BİLGİ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 01:13 | Son Güncelleme

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso’da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.

-ABD medyası: Saldırıda 19 kişi öldü

ABD (DHA) - ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso’da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.

ABD medyası, saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini; 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 21 yaşındaki Patrick Crusius’un gözaltına alındığı an ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

TRUMP: GELEN HABERLER ÇOK KÖTÜ
ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından saldırıya dair mesaj paylaştı. Trump, mesajında "El Paso'daki korkunç saldırıya dair gelen haberler çok kötü, çok ölü var" yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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/// YENİ GÖRÜNTÜ
Patrick Crusius’un gözaltına alındığı anlar
Patrick Crusius’un fotoğrafı

/// GEÇİLEN
Saldırı sırasında kaydedilen amatör görüntüler
AVM dışında yerde yatanlar
AVM içinde ellerini kaldırarak kaçan insanlar
AVM dışındaki polisler ve polis helikopteri

DGS: SAAT 23:38 - 03.08.2019 - Haber Kodu : 190803202

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