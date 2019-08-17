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DHA DIŞ- ABD’de banka soyguncuları polise ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

ABD’de banka soygunu sonrası polis tarafından kovalanan, otomobildeki 3 soyguncu, polise ateş açtı.

ABD, (DHA)- ABD’de banka soygunu sonrası polis tarafından kovalanan, otomobildeki 3 soyguncu, polise ateş açtı. O anlar polis kamerasınca kaydedildi.

ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Richland County bölgesinde meydana gelen olayda, 3 soyguncu banka soyduktan sonra otomobilleriyle kaçmaya başladı. Polis tarafından kovalanan soyguncular, bir mahalleye girdikten sonra otomobilden inerek polise ateş açtı. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 soyguncunun otomobilden inerek polise ateş ettiği, 3’üncü soyguncunun ise otomobilden hızlıca inerek kaçtığı görülüyor. Polisin, ateş açıldığı sırada ise “Ateş açıldı!” diye bağırdığı duyulurken, görünütlerde polis aracının ön camının da çatladığı görülüyor.

Yerel medya, soyguncuların kimliğinin Devin Mincey (26), Daniel Williams (19) ve Daventa Boyd (26) olarak belirlendiğini; Boyd’un daha önce hapis yattığını, diğer ikisinin ise küçük çaplı suçlardan sabıkalı olduklarını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Polisin soyguncuları kovalama anı
-Soyguncuların mahalle arasında durması
-Otomobilden inen 2 soyguncunun polise ateş açma anı
-3’üncü soyguncunun kaçması

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