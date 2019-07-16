DHA DIŞ- ABD’de doğal gaz patlaması: 1 ölü, 15 yaralı

ABD, (DHA)- ABD’de bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada, 1 kişi öldü, 3’ü itfaiye personeli olmak üzere 15 kişi de yaralandı.

Doğal gaz patlaması, Kaliforniya eyaletindeki Murrieta bölgesindeki bir evde meydana geldi. Patlamada, 1 kişi hayatını kaybederken; 3’ü itfaiye görevlisi olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Yerel medya, patlamanın, itfaiye ekiplerinin olay yerine geldikten sonra meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın nedenine dair bir açıklama ise yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Patlamanın meydana geldiği evin bulunduğu bölgeden görüntüler

