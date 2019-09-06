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DHA DIŞ- ABD’de Dorian Kasırgası… Binlerce kişi mahsur kalmış olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 22:31 | Son Güncelleme

Dorian Kasırgası, ABD’nin doğusundaki Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerinde etkisini gösterirken, Kuzey Karolina Acil Durum Yönetimi Müdürü, yüzlerce kişinin Ocracoke adasında mahsur kalmış olabileceğini duyurdu.

ABD, (DHA)- Dorian Kasırgası, ABD’nin doğusundaki Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerinde etkisini gösterirken, Kuzey Karolina Acil Durum Yönetimi Müdürü, yüzlerce kişinin Ocracoke adasında mahsur kalmış olabileceğini duyurdu.
Florida eyaletini vurması beklenen ancak yönünü değiştirerek ABD’nin doğu kıyısına ilerleyen Dorian Kasırgası, dün Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerini vurmuş ve Charleston kentinde etkisini göstermişti. Kuzey Karolina Acil Durum Yönetimi Müdürü Mike Sprayberry, Kuzey Karolina’nın doğusundaki Ocracoke Adası’nda yüzlerce insanın mahsur kalmış olabileceğini duyurdu.
“HERKESİ TAHLİYE ETMEYİ PLANLIYORUZ”
Ocracoke Adası’nın karşısındaki Hyde İlçesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ocracoke sakinleri: Washington County'deki bir sığınağa gereken herkesi, havayoluyla tahliye etmeyi planlıyoruz. Orada yiyecek ve tıbbi ihtiyaçları bulunuyor. Ayrılmak istiyorsanız şimdi hazırlamaya başlayın” ifadeleri kullanıldı.

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