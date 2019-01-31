DHA DIŞ - ABD'de havalimanı otoparkında çıkan yangında onlarca araç kullanılamaz hale geldi

ABD (DHA) - ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nın otoparkında çıkan yangında çok sayıdra araç yandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında onlarca aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Yangın, ABD televizyon kanallarınca havadan canlı olarak da yayınlandı.
Görüntü Dökümü
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-Yangından AMATÖR kamera görüntüleri
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