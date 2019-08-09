HABER

DHA DIŞ - ABD’de ilk kez doktorlar bir hastanın genini düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

ABD’de doktorlar ilk kez genetik rahatsızlığı olan bir hastanın geninde düzenleme yaparak hastalığını tedavi etmeyi denedi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD’de doktorlar ilk kez genetik rahatsızlığı olan bir hastanın geninde düzenleme yaparak hastalığını tedavi etmeyi denedi.
ABD’nin Mississippi eyaletinde 41 yaşındaki ‘orak hücre anemisi’ olan bir hastaya doktorlar gen düzenlemesi CRISPR olarak bilinen tedaviyi uyguladı. Doktorlar, hastanın kendi iliğinden elde edilen hücrelerin düzenlenmesiyle kırmızı kan hücresi biçimini de yeniden tamir edebileceklerini düşünüyor.
Popsci.com sitesine göre doktorlar bu tedavide hastanın iliğinden kök hücreleri alarak CRISPR tekniği ile düzgün bir kırmızı kan hücresi üretimi sağlanması için DNA’larında düzenleme yaptı.
Orak hücre anemisi, genlerde meydana gelen bozukluk sonucu, normalde yuvarlak şekilli olan kırmızı kan hücrelerinin orak şeklinde olmaları nedeni ile küçük kan damarlarını tıkayarak oksijen taşıma ve dokuları besleme görevini yapamamaları sonucunu doğuran genetik bir hastalık.
Tedavisi mümkün olmayan bu hastalık şiddetli ağrılı krizlere neden olmakla birlikte zatüre, karaciğer büyümesi, safra kesesinde taş, kalça kemiği erimesi, iskelet siteminde bozukluk, felç gibi durumlara yol açabiliyor.
Habere göre bu hastalıkta kan değişimi tedavisi sadece hastaların yüzde 10’unda işe yarıyor. Ancak doktorların hastaya uyguladığı tedavinin başarılı olması durumunda orak hücre anemisi hastalarının yüzde 90’ı bu şekilde tedavi edilebilecek.
41 yaşındaki Victoria Gray, ABD’de CRISPR tekniği ile hücreleri düzenlenen ilk hasta oldu.
Kısaca gen düzenlemesi olarak bilinen CRISPR geçtiğimiz Çinli bir doktor tarafından denenmişti. He Jiankui bu tekniği insan embriyolarını düzenlemek içi kullanmıştı.
Düzenlenmiş embriyoları anne rahmine yerleştiren doktor, AIDS’e karşı direnç gösteren CCR5 genini etkisiz hale getirmeyi amaçlamıştı. Ancak doktorun uygulaması ahlaki bulunmamış ve hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Çocuklar, tasarladıkları sürücüsüz okul servisi ile dünya birincisi olduÇocuklar, tasarladıkları sürücüsüz okul servisi ile dünya birincisi oldu
'Kurban etlerini bir gün dinlendirdikten sonra tüketin''Kurban etlerini bir gün dinlendirdikten sonra tüketin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

Denizli'de film gibi olay! Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Trafikte son durum! Kurban Bayramı tatili için bugün yola çıkacaklar dikkat

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.