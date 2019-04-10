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DHA DIŞ - ABD'de kafede patlama... Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

ABD'de bir kafede patlama meydana geldi.

ABD (DHA) - ABD'de bir kafede patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı patlama sonrası bina çöktü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Durham kentinde bir kafede meydana gelen patlama sonrası binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bina çöktü. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan kafenin görüntüsü

Yükselen dumanlar

Ambulansın olay yerine gitmesi

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