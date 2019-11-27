HABER

DHA DIŞ- ABD'de petrokimya fabrikasında patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 14:45 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde Houston şehrine yakın Port Neches ilçesinde petrokimya fabrikasında büyük bir patlama geldi.

ABD, (DHA)- ABD’nin Teksas eyaletinde Houston şehrine yakın Port Neches ilçesinde petrokimya fabrikasında büyük bir patlama geldi. Patlamanın ardından fabrikadan alevler yükseldi. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Patlama, Çarşamba günü yerel saatle 01.00’de meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın ardından fabrika çalışanı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından fabrikada yangın çıktı. Yerel medya, fabrikaya yakın bölgede bulunan bazı evlerde hasar meydana geldiğini duyurdu. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve görevlisi sevk edildi. Petrokimya fabrikasının ait olduğu TPC Group, internet sitesinden yaptığı açıklamada, fabrikadaki personelin tahliye edildiğini ve acil durum eylem planının devreye alındığını bildirdi.

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
Çin'de hızlı okuma çılgınlığı: 'Kuantum okuma kursları' öğrencilere dakikada 20 bin kelime okumayı vaat ediyorÇin'de hızlı okuma çılgınlığı: 'Kuantum okuma kursları' öğrencilere dakikada 20 bin kelime okumayı vaat ediyor
ABD: Böbrek yanlışlıkla başka hastaya nakledildiABD: Böbrek yanlışlıkla başka hastaya nakledildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

Arnavutluk’ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi!

Arnavutluk’ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi!

İtalya'da bir kasaba daha 1 Euro'ya ev satıyor

İtalya'da bir kasaba daha 1 Euro'ya ev satıyor

Merkel: Türkiye zor bir partner olsa da NATO içinde tutulmalı

Merkel: Türkiye zor bir partner olsa da NATO içinde tutulmalı

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor'

Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası

Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.