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DHA DIŞ- ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

ABD’de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan, önce polislere ateş açtı.

ABD, (DHA)- ABD’de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan, önce polislere ateş açtı. Ardından olay yerinden kamyonetle kaçan saldırgan, çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda, 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı.

Olay, ABD’nin Texas eyaletindeki Odessa kentinde meydana geldi. Teksas Kamu Güvenliği Bakanlığı polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette bulunan saldırgan, kamyonetten polislere ateş açtı. Polislerden birini yaralayan saldırgan, olay yerinden kamyonetle kaçarak çevrede bulunan insanlara ateş açmaya başladı. Silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken; 21 kişi ise yaralandı.

‘SALDIRGAN KULLANDIĞI ARACI DEĞİŞTİRDİ’

Daha sonra polis tarafından kovalanan saldırgan, kamyonetten inerek bir posta kamyonetine bindi. Daha sonra polis otomobillerinin kapattığı yola giriş yapan saldırgan, polis araçlarına çarparak durdu. Silahlarını çeken polis ekipleri, posta kamyonetine yaklaşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.

‘EL PASO’DAN 1 AY SONRA’

Odessa’da düzenlenen bu silahlı saldırı, 3 Ağustos 2019 sabahı Texas’ın El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen ve 22 kişinin ölümüne, 24 kişinin ise yaralanmasına neden olan saldırıdan 1 ay sonra gerçekleşti.

Görüntü Dökümü
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-Yere yatarak çığlık atan insanlar ve silah sesleri
-Polis otomobillerinin ve ekiplerinin görüntüsü
-Saldırgana ateş açan polisler
-İnsanların kaçma anları

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