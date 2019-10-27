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DHA DIŞ- ABD’de üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD, (DHA)- ABD’nin Teksas eyaletindeki üniversitenin mezuniyet partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.
Teksas eyaletindeki Texas A&M Üniversitesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda, en az 7 kişinin yaralandığı ve çok sayıda ölü olduğu duyuruldu. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken; saldırganın kim olduğuna, gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

Görüntü Dökümü
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-Mezuniyet partisinin yapıldığı salondan görüntü
-Koşuşturan insanlar

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