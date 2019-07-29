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DHA DIŞ- ABD’de yaşlılar arasında intihar vakaları arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

ABD’de özellikle yaşlılar arasında intihar oranlarının artış gösterdiği açıklandı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD’de özellikle yaşlılar arasında intihar oranlarının artış gösterdiği açıklandı.

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi’nin verilerine göre 2017 yılında 47 bin intihar vakasından 8 bin 500’ünden fazlası 65 yaş ve üzerindeki kişilerde yaşandı.

Merkezin verilerine göre, en fazla intihar eğilimi 65 yaş ve üzerindeki erkeklerde görülürken, 85 yaş ve üzerindeki yaşlılar en fazla intihar vakalarının yaşandığı ikinci yaş grubu oldu. Verilere göre, ABD’de intihar vakaları en çok 45

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