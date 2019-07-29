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DHA DIŞ- ABD’de yemek festivalinde silahlı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

ABD’de bir yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği; saldırıda 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ABD, (DHA)- ABD’de bir yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği; saldırıda 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Gilroy şehrinde her yıl düzenlenen ‘Gilroy Sarımsak Festivali’nde meydana gelen saldırıda, biri saldırgan olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
Saldırganın tel örgüleri keserek festivale girdiği belirtilirken, tanıklar olayda ikinci bir saldırganın daha olabileceğini belirtti. Hayatını kaybedenlerden birinin 6 yaşında bir çocuk olduğu ifade edilirken, yerel medyaya konuşan çocuğun büyük annesi, “O çok mutlu ve sevgi dolu bir çocuktu. Torunum için adalet istiyorum” dedi.
Yetkililerin daha önce yaptığı açıklamada, polisin yerel saat ile 06:00 civarı ihbar üzerine olay yerine gittiği ve 1 dakikadan daha az bir sürede saldırganın, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Görüntü Dökümü
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-Festivale silahlı saldırı sonucu kaçan insanlar
-Yaşanan panik anları
-Duyulan silah sesleri
-Polisin gelmesi
-Yaralıların görüntüsü
GÖRÜNTÜLER DGS’DE
SAATİ-09:46 TARİHİ- 29.07.2019 - Haber Kodu : 190729011

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