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DHA DIŞ- ABD’de yolcular 8 saat uçakta bekletildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

ABD’de Delta Havayollarına ait New York-Miami seferini yapmak üzere yolcu alımı yapan uçak, 8 saat rötar yaptı.

ABD, (DHA)- ABD’de Delta Havayollarına ait New York-Miami seferini yapmak üzere yolcu alımı yapan uçak, 8 saat rötar yaptı. Yolcular arasında çıkan kavga sonucunda uçağa polis çağırıldı. O anlar, yolcuların kameralarına yansıdı.

New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’nda park halinde bulunan uçakta yolcular, 8 saat uçağın içinde kaldılar. Bekleme sırasında yolcuların çığlık attıkları ve kabin görevlileri ile tartıştıkları bildirildi. Uçaktaki yolculardan Juan Andres Ahmad, “Bu iş kontrolden çıktı. Yolcular arasında birbirleriyle kavga edenler var. Hava gecikmelerini anlıyorum çünkü güvenliğimiz söz konusu. Ancak bu hava ile ilgili bir durum değil, Delta Havayollarının durumu nasıl idare ettiğiyle alakalı” mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Başka bir yolcu da yine sosyal medya hesabında, “Bir hava durumu gecikmesi olarak başladı, sonra hava trafiği gecikmesine döndü. Şimdi de bir yakıt ikmali gecikmesi oldu. Uçuş görevlileri, bunun bir kaos olduğunu itiraf ettiler ve hiçbir şey bilmediklerini söylediler” mesajını paylaştı.

Delta Havayolları yetkilisi, ABD yerel medyasına yaptığı açıklamada ise, gecikmenin hem New York’taki hem Miami’deki hava koşulları sebebiyle yaşandığını bildirirken, müşterilere yemek ve su servisi yapıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yolcuların kabin görevlileri ile konuşması
-Uçağa polisin gelmesi
-Polisin uçaktaki yolcularla konuşması

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