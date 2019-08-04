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DHA DIŞ- ABD’deki AVM saldırısını düzenleyen kişinin manifestosu yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso’da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius’un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı.

ABD, (DHA)- ABD'nin Texas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso’da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius’un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı. Crusius, “Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum” dedi.

Texas eyaletindeki El Paso’da, Cielo Vista isimli alışveriş merkezindeki, 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen Patrick Crusius’un (21) saldırıdan önce yazdığı manifesto yayınlandı. Crusius manifestosunda, önce kendisinden, ardından saldırıyı düzenlemesindeki politik ve ekonomik nedenleri yazdı.

Crusius yayınladığı manifestoda, “Genel olarak Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum. Bu saldırı, Texas’taki Hispanik istilasına karşı bir yanıt. Kışkırtıcı olanlar onlar, ben değilim. Ben bu kültürel ve etnik istila sebebiyle ülkemi koruyorum. Sebeplerim kişisel değil” dedi.

Saldırgan, “Kısaca, ABD içten içe çürüyor ve bunu barışçıl yollarla durdurmak imkânsız. Rahatsız edici gerçek şudur ki, liderlerimiz, hem Demokratlar, hem de Cumhuriyetçiler, bizleri yıllardır yüzüstü bırakıyor” ifadeleriyle politik sebeplerine yer verirken; yine göçmenleri suçlayarak ekonomik sebeplerine de yer verdi.

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