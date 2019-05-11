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DHA DIŞ - ABD’den İran’a karşı savaş gemisi ve Patriot takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:55 | Son Güncelleme

 ABD, İran’la artan gerilim üzerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve bir bombardıman görev gücüne ek olarak ‘USS Arlington’ savaş gemisini ve Patriot hava savunma bataryasını Orta Doğu’ya gönderdiğini açıkladı.

ABD (DHA) - ABD, İran’la artan gerilim üzerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve bir bombardıman görev gücüne ek olarak ‘USS Arlington’ savaş gemisini ve Patriot hava savunma bataryasını Orta Doğu’ya gönderdiğini açıkladı.

Pentagon’un sitesinde yer alan açıklamada, USS Arlington savaş gemisinin ve Patriot hava savunma bataryasının, daha önce bölgeye gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve bir bombardıman görev gücüne katılmak üzere gönderildiği belirtilirken; Savaş gemisi ve hava savunma bataryasının, İran’ın bölgede ABD güçlerine ve çıkarlarına karşı saldırgan operasyonlarda bulunma isteğinin artmasına yönelik gönderildiğine değinildi.

Ayrıca açıklamada, “Savunma Bakanlığı İran rejiminin, ordusunun ve temsilcilerinin faaliyetlerini yakından izlemeye devam ediyor. ABD, İran’la bir çatışma aramıyor, ancak bölgedeki ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmaya hazır” ifadeleri yer aldı.

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