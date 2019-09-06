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DHA DIŞ- ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye 'seyahat' uyarısı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

 ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik sehayat tavsiyesinin 3'ten 2'ye düşürüldüğünü duyurdu.

ABD, (DHA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik sehayat tavsiyesinin 3'ten 2'ye düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında ayrıca, ABD vatandaşlarına, Türkiye’nin Güneydoğu illerine ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ sebebiyle seyahat etmeme uyarısı da yapıldı. Bakanlık bu illeri, 'Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van' olarak sıraladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, vatandaşlarının Türkiye’de bazı illere seyahat etmemesi için uyarı geldi. Uyarının sebebi olarak ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ gösterildi. Söz konusu uyarıda, bu illerde terörist grupların saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilirken; özellikle kamuya açık alışveriş merkezleri, oteller, kulüpler, lokantalar, ibadet yerleri, parklar, havaalanları gibi yerlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

“TERÖRİST GRUPLARLA İLİŞKİLENDİRİLİP GÖZALTINA ALINABİLİRSİNİZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına yaptığı diğer bir uyarıda, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişinin yetersiz bilgilere dayanarak ve genellikle siyasi amaçla terörist gruplarla ilişkilendirilip gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca vatandaşlarını sosyal medya konusunda da uyaran Dışişleri, 'Türk hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunmaları halinde yine gözaltına alınabilecekleri' konusunda vatandaşlarını ikaz etti.

3’ÜNCÜ VE 4’ÜNCÜ SEVİYE UYARILARI YAPILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarılarını 4 seviyede yapıyor. 1’inci seviye normal önlemleri, 2’inci seviye arttırılmış önlemleri, 3’üncü seviye seyahati tekrardan düşünmelerini tavsiye ederken, 4’üncü seviye ‘seyahat etme’ uyarısı yapıyor. Türkiye için yayınlanan uyarıda Suriye ve Irak sınırlarına yapılacak seyahatleri 4’üncü seviyede değerlendirildi. Bölgede terörist grupların saldırılarının yoğun olduğu; intihar saldırılarının, araç bombalamalarının görülebileceğine dikkat çekildi. İl il yayınlanan diğer uyarı ise 3’üncü seviye olarak değerlendirildi. Söz konusu şehirlerde, ABD hükümetinin çok sınırlı olarak acil yardım sağlayabildiği bildirildi. Bu şehirler sırasıyla Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van oldu.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SEVİYE, 2'YE DÜŞÜRÜLDÜ

ABD'nin 4 farklı seviyede tanımladığı seyahat tavsiyelerinden 'Yükseltilmiş tedbir' olarak tanımlanan 2'inci seviyede, bölgede güvenliğe ilişkin risklerin arttığına dikkat çekiliyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından da Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği belirtilerek, seyahat tavsiyesinin birçok Avrupa ülkesi gibi 2'nci seviyede olduğu belirtildi.

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