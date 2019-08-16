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DHA DIŞ - ABD'li doktor: Epstein’ın ölümünde 'cinayet ihtimali' yüksek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

ABD'li doktor Marc Siegel, katıldığı televizyon programında Jeffrey Epstein’in ölümüyle ilgili yapılan otopsinin sonucunu değerlendirdi.

ABD, (DHA)- ABD'li doktor Marc Siegel, katıldığı televizyon programında Jeffrey Epstein’in ölümüyle ilgili yapılan otopsinin sonucunu değerlendirdi. Siegel, 'cinayet ihtimalinin' daha yüksek olduğunu vurguladı.

10 Ağustos günü kaldığı, cezaevindeki hücresinde ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in otopsi sonucu yayınlandı. İlk açıklamalarda, cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alınan ve hücreye konulan Epstein’in intihar ettiği belirtilmişti. Fakat daha sonra yapılan otopsi, cinayet şüphesini de beraberinde getirdi. Doktor Marc Siegel, ABD haber kanalı Fox News’e yaptığı açıklamada, “Boynundaki dil kemiğinin kırıldığını görüyoruz. Bu kemik, saldırı sonucu kırılmış olabilir. Epstein’in ölümü intihar değil de cinayet olabilir” dedi.

Kesin bir yargıya varabilmek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söyleyen Doktor Siegel, “İntihar da olabilir cinayet de. Ancak ben cinayet olabileceğine bu otopsiden sonra daha fazla şüpheliyim. Eğer biri saldırıya uğruyorsa, vücudunda bunun izlerini görebilirsiniz. Bu henüz yayınlanmadı. Onu görmek için bekliyorum” dedi.

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