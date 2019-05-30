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DHA DIŞ - ABD'li eski yetkili: "UFO’lar gerçek ve bunlar için harekete geçmeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

ABD’li eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Amerikan donanmasındaki pilotların UFO gördükleri iddialarının doğru olduğunu ve hükümetin bu konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD’li eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Amerikan donanmasındaki pilotların UFO gördükleri iddialarının doğru olduğunu ve hükümetin bu konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

ABD eski Savunma Bakanı Yardımcısı Christopher Mellon, katıldığı bir televizyon programında Amerikan ordusundaki pilotların UFO gördükleri raporları ile ilgili konuştu.

Mellon, 2014- 2015 yılları arasında donanma pilotlarının tanımlanamayan uçan cisimlerle neredeyse her gün karşı karşıya gelmelerini rapor ettiklerini hatırlatarak, bu bilginin yeni olmadığını ve hükümetin bu konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Fox news televizyonundaki katıldığı programda konuşan Mellon, donanmanın tanımlanamayan uçan cisim görüşleri ile ilgili endişeli olduğunu belirterek "UFO’ların var olduğunu biliyoruz. Bu artık bir soru işareti değil. Asıl soru, bunların nerede olduğu? Nereden geldikleri ve bizim gördüğümüz bu cihazların arkasındaki teknolojinin ne olduğu?" diye konuştu.

Bu durumun bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirten Mellon, bilinmeyen bir uçan cisimin kendi egemenliklerini ihlal etmesiyle ulusal bir güvenlik sorunu doğurduğunu da ekledi.

Kısa bir süre önce New York Times gazetesi, ABD’nin doğu kıyısındaki donanma pilotlarının 2014 ve 2015 yılları arasında sıklıkla tanımlayamadıkları uçan bir cisim gördüklerini rapor ettiklerini yazmıştı. Bazı pilotların bu uçan cisimlerle neredeyse karşılaştıkları ve gün boyunca havada kalabildiklerine şahit olduklarını aktarmıştı.

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