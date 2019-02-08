HABER

DHA DIŞ - ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:54 | Son Güncelleme

ABD’nin en genç kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez okyanuslar üzerinden işleyecek hızlı trenler yapılmasını ve uçak yolculuklarından vazgeçilmesini önerdi.  Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio-Cortez, Senato’dan Ed Markey ile birlikte hazırladıkları ‘Green New Deal’ isimli yasa tasarısı ile ABD’nin zararlı sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi ve sürdürülebilir bir ekonomi kurmayı amaçladıklarını açıkladı.

Erkan Öz, (DHA) - ABD’nin en genç kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez okyanuslar üzerinden işleyecek hızlı trenler yapılmasını ve uçak yolculuklarından vazgeçilmesini önerdi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio-Cortez, Senato’dan Ed Markey ile birlikte hazırladıkları ‘Green New Deal’ isimli yasa tasarısı ile ABD’nin zararlı sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi ve sürdürülebilir bir ekonomi kurmayı amaçladıklarını açıkladı.

Demokrat Partinin 2020 başkanlık seçimleri için şimdiden adaylığını açıklayan üyelerinin çoğunun da desteğini alan yasa tasarısında birçok ilginç madde bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nden 64 ve Senato’dan 9 destekçisi olan tasarı ısı yalıtımı ile enerji ihtiyacını düşürmek ve son teknoloji enerji verimliliğini sağlamak amacıyla ABD’deki tüm binaların yeniden inşaasını öngörüyor.

Gelecek on yılda konvansiyonel fosil yakıtların kullanımını tamamen sonlandırmayı amaçlayan tasarı ayrıca mümkün olursa nükleer enerjinin de on yıl içerisinde yasaklanmasını hedefliyor.

Zararlı sera gazı salınımına karşı teknolojik çözümler üretmek yerine daha fazla ağaç dikilmesini isteyen Ocasio-Cortez, yeni bir karbon vergisi de getirilebileceğini belirtiyor.

Maliyeti trilyonlarca doları bulacak tasarının nasıl finanse edileceği konusunda ise net bir plan yok. Birçok zengin işadamı tasarıyı kabul etse ve fon sağlamak istese dahi bu yardımların yeterli olmayacağını kabul eden Ocasio-Cortez, ABD Merkez Bankası FED’in tasarıda yer alan projeler için kredi sağlayabileceğini düşünüyor.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar3 kişinin yaralandığı kazada yola dökülen yemekleri topladılar
Bakan Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptıBakan Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.