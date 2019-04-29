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DHA DIŞ - ABD'li Youtuber'ın "ölüm gibi" dediği gölden ceset çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:16 | Son Güncelleme

 Seri katil Rum subayı Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmesinin ardından yapılan çalışmada bavul içinde bir kadın cesedi bulundu.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Seri katil Rum subayı Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmesinin ardından yapılan çalışmada bavul içinde bir kadın cesedi bulundu.

Rum basını, ABD’li Youtuber Sarah Funk’ın Haziran 2017’de bölgede çektiği ve gölü "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" şeklinde tarif ettiği videoda göl içinde bavula benzer bir cismin olduğunu; o bavulun da cinayetlerle ilgili olabileceğini duyurdu.

Funk, Haziran 2017 yılında geldiği Güney Kıbrıs’ta Mitseros'ta, 'Kıbrıs'ın Gizli Kırmızı Gölünü Keşif' başlıklı bir video çekmiş, ‘korkutucu bir yer diye’ tarif ettiği göl için "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" ifadelerini kullanmıştı.

SERİ KATİL RUM SUBAY İTİRAF ETMİŞTİ

Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) Teğmen rütbesiyle görev yapan 'seri katil' Nikos Metaksas, öldürdüğü 5 kadın ve iki çocuğu bavullar içerisinde 'Kırmızı Göl'e attığını itiraf etmişti. Yapılan çalışmalarda bir bavul içerisinde kadınlardan birinin cesedi bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Seri katilin fotoğrafları (3 tane)
Bölgede polis ekiplerinin çalışmasından görüntüler
Öldürülenlerin fotoğrafları (1dk 13sn’den itibaren)
Polislerin bulduğu, içinde ceset olan bavul (1dk 47sn’den itibaren, 2 foto)
Kırmızı Gölden Sarah Funk’ın kaydettiği fotoğraflar (2. dk 7sn’den itibaren, 3 foto)
Sarah Funk’ın konuşması (2.dk 30sn’den itibaren)
Sarah Funk’ın "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" sözleri (3.dk’dan itibaren)
Sarah Funk’ın gölün başında, bavula benzeyen bir cisim önündeki görüntüsü ve foto (3dk 44.sn)

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