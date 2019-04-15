DHA DIŞ - Abdullah Eren: Daha güzel projelerle Kıbrıs'ta olmaya devam edeceğiz

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-TÜRKİYE Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, " Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Çok daha güzel projelerle Kıbrıs'ta olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Eren ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Vakıflar İdaresinin 448. kuruluş ve Kıbrıs Türk idaresine geri alınışının 63. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen Vakıflar Haftası'nda düzenlenen 'iyilik' temalı festival ve toplantıya katıldı.

İlk etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Vakıfların kuruşundaki çeşitliliğe bakıldığı zaman sadece Müslüman topluluğa hitap eden değil, onun dışında da insanlığa hizmet eden kuruluşlar görüldüğünü" ifade etti.

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