HABER

DHA DIŞ - Abdullah Eren: Daha güzel projelerle Kıbrıs'ta olmaya devam edeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 23:44 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, " Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Çok daha güzel projelerle Kıbrıs'ta olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)-TÜRKİYE Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, " Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Çok daha güzel projelerle Kıbrıs'ta olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Eren ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Vakıflar İdaresinin 448. kuruluş ve Kıbrıs Türk idaresine geri alınışının 63. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen Vakıflar Haftası'nda düzenlenen 'iyilik' temalı festival ve toplantıya katıldı.

İlk etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Vakıfların kuruşundaki çeşitliliğe bakıldığı zaman sadece Müslüman topluluğa hitap eden değil, onun dışında da insanlığa hizmet eden kuruluşlar görüldüğünü" ifade etti.

'KIBRIS'A AYRI BİR PARANTEZ'

AKM'deki törenin ardından iyilik festivaline geçildi. İyilik festivalinde gazetecilere açıklamalar yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, "Dünyanın dört bir tarafındaki vatandaşlarımızla ilgili olarak çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Fakat, KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin bizim için çok ayrı bir yeri var. Hem Türkiye dış politikasında hem de kurumumuzun faaliyetleri arasında önemli bir yeri var. Kurum olarak bizler de, desteğimiz ile KKTC'nin 8 bölgesinde yapılacak iyilik festivallerine destek olalım dedik. Önümüzdeki süreçte Kıbrıs'a ayrı bir parantez açacağız. Kıbrıs Türklerinin refahı ve Türkiye ile olan ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Çok daha güzel projelerle Kıbrıs'ta olmaya devam edeceğiz" dedi.

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, Lefkoşa Büyükelçiliği olarak Vakıflar İdaresiyle birçok proje yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Bahçeri, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na teşekkür ederim. Kıbrıs Türkünün heyecanını paylaşıyor olmasından mutluyuz" diye konuştu.

Lefkoşa'da düzenlenen İyilik Festivali çeşitli aktivitelerin yanında Hüsnü Şenlendirici'nin konseri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İyilik festivalinden görüntüler

Hüsnü Şenlendirici'nin sahnesi

Abdullah Eren ile Büyükelçi Bahçeri'nin açıklamaları

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Sivas’ta Anadolu Tarih ve Kültür Birliği BuluşmalarıSivas’ta Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları
MHPli Başkan 5 bin civciv dağıttıMHPli Başkan 5 bin civciv dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vuruldu

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.