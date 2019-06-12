DHA DIŞ - Abe, Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı

Tahran, (DHA) - İran’da resmi temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından iki lider başkanlığında heyetlerarası görüşme yapıldı. ABD ve İran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde, Başbakan Abe’nin, Tahran’a yaptığı ziyaret büyük ilgiyle izleniyor.

Bu ziyaretle, İran’da İslam Devrimi tarihinde ilk kez bir Japon başbakan İran’ı ziyaret etmiş oluyor. Başbakan Abe, yarın da İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilecek.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Abe’nin Japonya ve İran arasında var olan iyi ilişkilerden yararlanarak, Washington ve Tahran arsında giderek tırmanan gerilimi düşürmeye katkı sunmaya çalışacağını aktardı. Geçtiğimiz ay Tokyo’da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Abe’nin İran konusundaki girişimlerini olumlu karşıladığını bildirmişti.

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-Şinzo Abe için Sadabad Sarayı'nda düzenlenen resmi tören

