DHA DIŞ - “AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları sembolik bir anlam taşıyor”

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) - Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi üyesi Oleg Morozov, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların sembolik bir anlam taşıdığını ve sadece pozisyonunu belirtmek için tasarlandığını belirtti.

Pazartesi günü AB Konseyi, Türkiye'nin Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerine yanıt olarak ilk yaptırımları uyguladı. Yaptırımlar kapsamında Türkiye-AB üst düzey diyaloğunu askıya aldı, toplantıları iptal etti, 2020’de yardımı azalttı ve ayrıca Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’nin kredileri hakkındaki kararları yeniden gözden geçirmesini ve yaptırım seçenekleri üzerinde çalışmaya devam etmesi talimatını verdi.

Morozov RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar elbette sembolik bir anlam taşıyor ve Türkiye’ye Avrupa Birliği’nin bu tür tek taraflı eylemlerle aynı fikirde olmadığını gösterme niyetindedir" dedi.

Rusya'nın, yaptırım politikasını desteklemediğini, çünkü bunun hiç bir anlam ifade etmediğini vurgulayan Mozorov, "Ancak, Türkiye'nin bölgedeki tek taraflı eylemleri konusunda her zaman endişelerimizi dile getirdik ve bu krizi siyasi yollarla çözme çağrısında bulunduk" dedi.

Ayrıca Morozov, Türkiye'nin Kıbrıs sularındaki eylemleriyle ilgili durumun köklü bir geçmişi olduğunu hatırlattı. AB, Kıbrıs ve Yunanistan'ın, Türkiye'nin gaz üretmeyi planladığı su alanı konusunda yetkisi olmadığı konusundaki tutumunu her zaman kabul etmiştir. Ayrıca ABD'nin tutumu da böyle" ifadelerini kullandı.

