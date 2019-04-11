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DHA DIŞ - AfD’nin adayı Otten de ilk turda seçilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:05 | Son Güncelleme

Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD), Federal Meclis Başkan Yardımcılığı üçüncü adayı Federal Savunma Komisyonu üyesi emekli asker olan Gerold Joachim Otten de yapılan ilk tur seçimde, beklenildiği gibi gerekli oyu alamadığı bildirildi.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD), Federal Meclis Başkan Yardımcılığı üçüncü adayı Federal Savunma Komisyonu üyesi emekli asker olan Gerold Joachim Otten de yapılan ilk tur seçimde, beklenildiği gibi gerekli oyu alamadığı bildirildi.

Alman devlet televizyonu ARD’de son dakika gelişmesi olarak geçilen haberde, AfD’nin yeni adayı 63 yaşındaki ordu emeklisi Gerold Joachim Otten’e, partisinin önceki adayları Mariana Harder-Kühnel ve Albrecht Glaser gibi ilk turda Federal Meclis’ten ret kararı çıktığı paylaşıldı.

AfD’nin Meclis Başkan Yardımcılığı makamına üçüncü adayı Otten için yapılan oylamada, 210 evet, 393 hayır ve 31 çekimser oyun çıktığı bildirilen haberde, gözlerin ikinci turda çıkacak oylara çevrildiği söylendi.

Federal Meclis iç tüzüğüne göre, çatısı altında grubu bulunan her partiye bir başkan yardımcılığı koltuğu mecburiyeti bulunuyor. Adayın üç turda da gerekli oyu alamaması durumunda, partisi yeni bir ismi aday göstermek zorunda.

Uzmanların tahminlerine göre, önceki iki adayı seçilemeyen AfD’nin Meclis başkan yardımcılığı koltuğuna yeni adayı Federal Savunma Komisyonu üyesi Gerold Joachim Otten’in, üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

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