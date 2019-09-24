DHA DIŞ - Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Suriye (DHA) - Suriye'nin kuzeyinde Afrin\u2019e ba\u011fl\u0131 Cinderes beldesinde bomba y\u00fckl\u00fc bir ara\u00e7 patlat\u0131ld\u0131. Patlamada 4 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 10 ki\u015fi de yaraland\u0131.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n-----------------\nPatlama sonras\u0131 b\u00f6lgeden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcG\u00d6KT\u00dcRK uydusu kutsal topraklar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclediAfyonkarahisar'da tar\u0131m arazisinde yar\u0131klar olu\u015ftuBitlis Valisi, ba\u015far\u0131l\u0131 sporcular\u0131 alt\u0131nla \u00f6d\u00fcllendirdi
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