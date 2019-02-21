DHA DIŞ - Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye (DHA) - Suriye'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca bomba yüklü otomobil infilak ettirildi. Terör saldırısında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) geçen yıl düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesindeki şehir hastanesi yakınlarında, öğleden sonra, bomba yüklü otomobil infilak ettirildi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çevredeki ev ve iş yerlerinde hasara yol açan terör saldırısında yaralananlar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. PKK/PYD'li teröristlerce gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonrası Afrin'de yerel polisler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, güvenlik önlemlerini artırdı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

